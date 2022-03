Zweitliga-Duell am Freitagabend

Mit Wut im Bauch: Carlson und Aue wollen dem KSC auch diesmal den Trip ins Erzgebirge vermiesen

In Aue gab es für den KSC selten etwas zu holen. Geht es nach Dirk Carlson bleibt dies auch am Freitag so. Der frühere KSC-Verteidiger ist dann mit Aue zum Siegen verdammt. Helfen soll eine gehörige Portion Wut vom vergangenen Wochenende.