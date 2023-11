KSC führt U23 wieder ein und plant langfristig Aufstieg in die Regionalliga

Der KSC wird ab der Saison 2024/25 mit einer U23 in der Verbandsliga Nordbaden an den Start gehen. Langfristig ist die vierte Liga das Ziel.

Es hatte sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet, nun konnte der Karlsruher SC Vollzug melden: Die Blau-Weißen werden ab dem Sommer 2024 wieder eine U23 ins Rennen schicken.

Der Badische Fußballverband (bfv) gab nach Angaben des KSC am Wochenende grünes Licht, dass eine Mannschaft der Karlsruher ab der Saison 2024/25 in der Verbandsliga Nordbaden mitmischen darf.

Im Sommer hatte der KSC, wie berichtet, seine Bemühungen intensiviert, wieder eine U23 ins Leben zu rufen, die Nachwuchsspielern wie Torhüter Max Weiß (19), Eren Öztürk (19) oder Stefano Marino (19) eine Perspektive bieten soll.

Michael Bischof, der neue Bereichsleiter für Entwicklung, Scouting und Analyse hatte sich dieses Themas angenommen und konnten nun die positive Rückmeldung vom bfv verkünden.

Aufstieg in die Oberliga als kurzfristiges Ziel

Für die Spieler im Übergangsbereich aus der Akademie in den Männerfußball sei die Wiedereinführung der U23 ein „sehr wichtiger Baustein“, erklärte Bischof in einer KSC-Mitteilung.

Die Verbandsliga soll dabei keinesfalls das letzte Wort sein. „Die Spiel- und Wettkampfpraxis auf einem höchstmöglichen Niveau im Herrenfußball ist in diesem Alter mit das Wichtigste in der Spielerentwicklung, weshalb wir auch den Aufstieg in die Oberliga als kurzfristiges und den Aufstieg in die Regionalliga als langfristiges Ziel anvisieren“, betont Bischof.

Geschäftsführer Michael Becker erklärte derweil: „Die Wiedereinführung ist für den KSC immens wichtig und bedeutet einen großen Meilenstein im Rahmen des laufenden Weiterentwicklungsprozesses des Clubs.“

Austausch mit Verbandsligisten in der Vorwoche

2018 hatte der KSC seine damalige Oberligamannschaft aus Kostengründen vom Spielbetrieb abgemeldet. Diese Entscheidung, für die sich die Karlsruher jede Menge Kritik eingehandelt hatten, können sie nun zur nächsten Saison korrigieren.

Organisatorisch soll die neue U23 als höchste Mannschaft in der Akademie angesiedelt werden. Im Zuge dessen wird aus der aktuellen zweiten Mannschaft, die zurzeit in der Kreisklasse B spielt, die dritte Mannschaft beziehungsweise das Team „KSC Amateure“ werden, wie der Verein mitteilt.

Im Vorfeld hatte der KSC nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche Vertreter aller badischen Verbandsligisten zu sich eingeladen, um sie in den Prozess der Wiedereinführung zu integrieren.