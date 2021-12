Am Sonntag ohne Sihlaroglu

KSC will mit dem Schwung aus dem Hannover-Spiel den „Puffer nach unten“ vergrößern

4:0 gegen Hannover hin oder her – KSC-Trainer Eichner erwartet am Sonntag in Dresden ein hartes Stück Arbeit. Auch sein Kollege Alexander Schmidt warnt vor dem Gegner. Beim KSC hat er zwei Spieler besonders auf dem Zettel.