Am Freitag in Heidenheim

KSC zwischen Gier, Fokus und Serien-Euphorie: „Es gibt keinen Grund, zufrieden zu sein“

Feiert der KSC am Freitag in Heidenheim den sechsten Sieg in Folge? Jérome Gondorf hat jedenfalls Lust darauf, weiter auf der Euphoriewelle zu surfen. Der Kapitän nimmt das Team genau wie sein Trainer allerdings auch in die Pflicht.