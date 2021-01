Hinter Dirk Carlson liegen Monate, die nicht einfach waren. Am Ende der Saisonvorbereitung mit dem Karlsruher SC hatte der luxemburgische Nationalspieler den Kampf um den Stammplatz gegen den von Norwich City ausgeliehenen Philip Heise verloren.

Danach erging es dem 22-Jährigen wie vielen Linksverteidigern in der zweiten Reihe der Fußball-Zweitligisten: Geduld wurde für ihn zum ersten Gebot. Im Anschluss an die erste Einheit des neuen Jahres stand nun aber fest: An diesem Samstag (13 Uhr) wird Carlson im Auswärtsspiel der Karlsruher in Würzburg den gesperrten Heise vertreten.