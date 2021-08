Heise fehlt beim Pokal-Auftakt

KSC will am Lotter Kreuz zur Not auch „unsexy“ bestehen

Der Gegner setzt auf die Kulisse und die eigene Pokal-Historie, der KSC auf die Attribute, mit denen er auch in Liga zwei auftritt. Und zur Not will er in Lotte mit einer ganz simplen Strategie eine Runde weiterkommen.