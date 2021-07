KSC-Zugang Kaufmann: Die neue Saison weckt den Italiener in ihm

Fabio Kaufmann soll der reifere und torgefährlichere Nachfolger von Benjamin Goller auf der Rechtsaußenposition beim Karlsruher SC sein. In Österreich bemüht sich der 28 Jahre alte Deutsch-Italiener darum, sich in der Spielidee der Karlsruher einzufinden. Was für ein Typ er ist, verriet er im Gespräch mit den BNN.

Urlaub in Italien? Macht Fabio Kaufmann, gebürtiger Aalener mit schwäbischem Vater und neapolitanischer Mutter, in den letzten Jahren kaum noch.

Der 28 Jahre alte Fußballprofi des Karlsruher SC outet sich als „leidenschaftlicher Rucksacktourist. Ich bin auch schon mal nach Brasilien geflogen und durch die Favelas gelaufen. Das erdet einen.“

Unserem Redaktionsmitglied René Dankert zeigt sich der von Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig in den Wildpark gewechselte Rechtsaußen im Trainingslager in Neukirchen während eines Interviews als Mann, der den Blick über den Tellerrand pflegen möchte: „Als Fußballer bist du in so einer Blase, in der sich um alles gekümmert wird. Wenn ich im Urlaub bin, möchte ich ein bisschen erden und runterkommen.“