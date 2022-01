Nach Trainingslager

Quarantäne nach Spanien-Rückkehr: KSC muss in der Trainingswoche auf Stefano Marino verzichten

Die Personaldecke ist ohnehin schon dünn, nun fällt beim KSC in dieser Woche noch Stefano Marino aus. Grund ist eine Zwangs-Quarantäne im Anschluss an das Trainingslager in Spanien.