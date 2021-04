Nach hektischen Schlussminuten, in denen im Sekundentakt Anfeuerungsrufe über die Wildpark-Baustelle gehallt waren, hatte sich eine fast schon gespenstische Stille über das halbfertige Stadion gelegt. Der Fight war zu Ende und am Rande des Platzes versuchte Marius Gersbeck gerade Worte für den Alptraum zu finden, den er Augenblicke zuvor durchlebt hatte.

Ein böser Blackout des Torhüters hatte den Karlsruher SC in allerletzter Sekunde um den Sieg gebracht – es wäre der erste Heim-Erfolg für die Badener seit dem 27. Januar gewesen, als man Hannover 96 mit 1:0 bezwungen hatte

2:2 (2:1) stand es am Ende gegen die Würzburger Kickers, die nicht nur kurz vor dem Abpfiff, sondern bereits in der ersten Halbzeit beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich von einem Gersbeck-Patzer profitiert hatten. Marvin Pieringer (36.) und Lars Dietz (90.+3) hießen jeweils die Nutznießer. Und so waren die KSC-Tore durch Kyoung-Rok Choi (26.) und Dominik Kother (45.+1) letztlich nur einen Zähler wert.