Nach Unentschieden in Ingolstadt

KSC-Trainer Eichner: „Es war heute einfach auch wichtig, nicht zu verlieren“

Mit dem Start in beide Halbzeiten war Christian Eichner nicht zufrieden, ansonsten fand der KSC-Trainer den Auftritt seines Team in Ingolstadt in Ordnung. Eine Eigenschaft wünscht er sich in Zukunft ganz besonders von seiner Mannschaft.