Keine 24 Stunden nach dem erfolgreichen Saisonauftakt trennte sich der Karlsruher SC in einem Test seiner Reserve vom FC Homburg unentschieden.

Zumindest ein neues KSC-Trikot mit seinem Namen darauf hat Daniel Brosinski schon. Das Testspiel am Sonntagmorgen, in dem sich die Reserve des Karlsruher SC mit 1:1 (0:0) vom ambitionierten Regionalligisten FC Homburg trennte, bestritt der 35-Jährige aber weiter als Gastspieler.

Das Tor für die Badener erzielte nach der Pause Kelvin Arase (47.). Den Ausgleich besorgte für die gefälligen Gäste, die noch einige weitere gute Gelegenheiten hatten, markierte deren eingewechselter Angreifer Phil Harres (71.).

Cheftrainer Christian Eichner bot in dem Sparring im Grenke-Stadion die Profis auf, die am Samstag beim 3:2-Sieg in Osnabrück nur kurz oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren, darunter auch den Matchwinner Dzenis Burnic.

U19-Akteure ab der 60. Minute im KSC-Test gegen Homburg

Max Weiß und Kai Eisele wechselten sich Halbzeit-weise im Tor ab. Angreifer Tim Rossmann, der am Vortag in der Schlussphase vom dann mit Gelb-Rot des Feldes verwiesenen Bashkim Ajdini am Knie getroffen wurde, stürmte zusammen mit Stefano Marino, konnte aber keine Pluspunkte sammeln.

In der 60. Minute brachte Eichner die U19-Akteure Thomas Souchard, Hugo Afonso, Luis Dettling und Firat Alpsoy für Brosinski, Burnic, Arase und Rossmann zum Einsatz.