Für die Profis des Karlsruher SC begann die neue Woche wie angekündigt mit einem freien Tag. Erst am Dienstagnachmittag werden die Spieler des Fußball-Zweitligisten nach ihrem letztlich ertraglosen Hamburg-Trip auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Für Marco Thiede fällt die Pause allerdings deutlich länger aus als für seine Kollegen. Nach Angaben von KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer wird der Rechtsverteidiger seinem Team rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Thiede fehlt dem KSC gegen Regensburg und in Aue

Wie eine Untersuchung am Montag ergab, hat sich Thiede am vergangenen Mittwoch im Pokal-Viertelfinale beim Hamburger SV (4:5 n.E.) eine Teilbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen, wegen der er bereits am Samstag in der Zweitliga-Partie beim FC St. Pauli (1:3) gefehlt hatte.

Schweizer geht davon aus, dass der 29-Jährige auch die kommenden Spiele gegen Jahn Regensburg am Sonntag sowie am Freitag darauf bei Erzgebirge Aue verpassen wird. Anschließend folgt eine Länderspielpause, in der Thiede dann möglichst in den Trainingsbetrieb zurückkehren soll. Diese endet mit dem Heimspiel des Tabellenneunten gegen Fortuna Düsseldorf am 3. April.

„Das ist natürlich ziemlich bitter für uns“, kommentierte Cheftrainer Christian Eichner die Diagnose bei Thiede.

Van Rhijn erster Anwärter auf Thiedes Vertretung

Erster Anwärter auf Thiedes Vertretung ist Ricardo van Rhijn, der bereits am vergangenen Samstag von Beginn an auf der rechten Abwehrseite aufgelaufen war.

Der frühere niederländische Nationalspieler war Mitte Oktober verpflichtet worden, nachdem sich zuvor Thiedes Konkurrent Sebastian Jung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.