Nach ausführlicher Videoanalyse

KSC richtet Fokus auf DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen

Auch in Düsseldorf hatte der KSC seinem Gegnern das Toreschießen ziemlich leicht gemacht. In der DFB-Pokal-Partie in Leverkusen soll das anders werden. Kapitän Jérôme Gondorf glaubt nicht, dass sich die missglückte Generalprobe negativ auswirkt.