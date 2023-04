Vor Benefizspiel am Dienstag

Krank, verletzt, geschont: Mehrere Spieler verpassen beim KSC den Start in die Trainingswoche

So ganz rund läuft es beim KSC in personeller Hinsicht gerade nicht. Am Montag pausierte der ein oder andere Profi. Trainer Christian Eichner hat allerdings Hoffnung, dass der Zustand nicht von Dauer ist.