„Der FC Bayern oder Borussia Dortmund wären natürlich ein Wahnsinn“, sagt SVO-Trainer Fabian Himmel. Bereits bei ihrer DFB-Pokal-Premiere im Vorjahr hatten Himmel und Co mit Borussia Mönchengladbach ein attraktives Los erwischt. Dieses zu toppen, werde „ganz schwer“, ahnt Himmel. Während der Coach im Urlaub in Island weilt, fährt eine vierköpfige Delegation aus Oberachern um Teammanager Mark Lerandy nach Dortmund. Der Rest fiebert im SVO-Clubhaus beim Public Viewing mit. So auch der Vorsitzende Ralf Lorenz, der sich einen „Traditionsverein aus der Ersten Liga“ wünscht.