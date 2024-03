Live-Ticker: KSC empfängt Magdeburg vor der Länderspielpause

Nach der 0:1-Auswärtsniederlage des KSC am vergangenen Wochenende in Kiel empfangen die Badener den 1. FC Magdeburg im BBBank Wildpark. Die BNN berichten mit einem Live-Ticker.

Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende in Kiel will der Karlsruher SC zurück in die Erfolgsspur. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit der Begegnungen des KSC mit dem 1. FC Magdeburg machen allerdings wenig Hoffnung. Von bisher drei Begegnungen in der Zweiten Bundesliga konnten die Karlsruher keine einzige für sich entscheiden.

Der letzte Sieg der Badener gegen den aktuellen Tabellenzwölften datiert aus dem Jahr 2017. Damals setzte sich der KSC noch in der Dritten Liga mit 1:0 durch.

Karlsruher SC will mit Sieg in die Länderspielpause

Mit einem Sieg könnte der KSC sein Punktekonto auf 38 Zähler erhöhen. Damit würden die Badener ihrem ausgegebenen Saisonziel von 40 Punkten einen großen Schritt näher kommen.

Nach der Begegnung des 26. Spieltags pausiert die Liga aufgrund der anstehenden Länderspiele für ein Wochenende.