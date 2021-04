Vor Duell in Hamburg

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: KSC könnte HSV-Schicksal besiegeln

Auf dem Weg zur Entscheidung im Aufstiegsrennen wird der Karlsruher SC ein Zünglein an der Waage sein. Dem Hamburger SV dürfte eine vierte Runde in der Zweiten Fußball-Bundesliga sicher sein, gewinnt er am Donnerstag nicht gegen die Badener.