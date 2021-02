Besuchern begegnen die Werte, die man an der Grenke aKAdemie des KSC groß schreiben will, an einer Wand in deren Eingangsbereich: „Bodenständig“, „leidenschaftlich“, „respektvoll“ sollen hier keine Schlagworte bleiben.

Über der Tür zu den Büros steht: „Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ Und wer die Treppe zur oberen Etage des Container-Baus nimmt, kommt an den Trikots hinter Rahmen vorbei. Sie stehen für das, was beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC begann. Calhanoglu, Mehlem, Stindl – Profikarrieren von hier.

Nur die wenigsten dürfen so groß träumen. Die Talentschmieden wachsen mit ihren Anforderungen, die ihnen auch die Gesellschaft vor die Füße legt. Die Festanstellung von Fachkräften für die Felder Sportpsychologie und Pädagogik sind von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußballbund (DFB) seit Jahren vorgeschrieben.