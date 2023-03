U19-Coach Ralf Kettemann verlängert beim Karlsruher SC

Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten als Trainer der A-Jugend der KSC Grenke Akademie wurde nun das Arbeitspapier von Trainer Ralf Kettemann verlängert, so der Verein in einer Pressemeldung.

Auf den zehnten Platz in der Vorsaison folgte für die U19 der KSC Grenke Akademie ein herausragender zweiter Rang in der kürzlich beendeten Junioren-Bundesliga Süd/Südwest.

Das war das beste Abschneiden einer KSC-U19 seit der Spielzeit 2014/15. Mit verantwortlich dafür ist Ralf Kettemann, der im Sommer 2021 als neuer U19-Trainer der KSC Grenke Akademie vorgestellt wurde.

Kettemanns Trainerteam hat bereits verlängert

Nachdem im Februar schon Kettemanns gesamtes Trainerteam (Co-Trainer Julian Schwarz, Torwarttrainer Julian Kühn, Co-Trainer-Analyse Julian Metzger und Physiotherapeut Kevin Benz ihre Verträge verlängert hatten) seinen Vertrag verlängert hatte, freut sich der KSC nun über das verlängerte Arbeitspapier des Cheftrainers.

Der 36-jährige Familienvater, der selbst mal in der 3. Liga am Ball war, wird also auch in Zukunft das älteste Team der Akademie in der Junioren-Bundesliga trainieren.

Ralf Kettemann über zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr glücklich weiter Teil des KSCs zu sein. Ich darf hier jeden Tag viel lernen, mich persönlich weiterentwickeln und viele spannende, nette Menschen treffen. Kurzum: Es macht einfach Spaß in den Wildpark zu kommen.“

Auch Michael Bischof, Sportlicher Leiter der KSC Grenke Akademie, freut sich über die Unterschrift: „Ralf stellt für uns und die gesamte KSC Grenke Akademie sowohl sportlich als auch menschlich einen extrem wichtigen Mitarbeiter dar und wir sind unheimlich froh, ihn weiterhin bei uns im Team zu haben. Er hat, gemeinsam mit seinem Trainer- und Funktionsteam, einen sehr großen Anteil an der Entwicklung unserer Talente sowie an der aktuell sehr positiven Außendarstellung der Jugendarbeit beim KSC.“

Pascal Huber, Organisatorischer Leiter der KSC Grenke Akademie, über Kettemenn: „Dass Ralf ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet ist, steht für mich außer Frage. Einen Mann weiter in unserem Team zu haben, der menschlich so viel mitbringt und das auch an seine Mitmenschen und Spieler hier in der KSC Grenke Akademie weitergibt, macht mich ziemlich stolz. Er weiß es, sein Team um sich herum so einzubinden, dass sich auch jeder in der täglichen Arbeit wertgeschätzt fühlt. Noch dazu lebt er den Spirit, den wir in der KSC Grenke Akademie von unseren Mitarbeitern verlangen, absolut vor. Ich bin froh, auch die nächsten Jahre weiter mit Kette gestalten zu können.“