Vor Spiel auf Schalke am Freitag

Schockmoment kurz vor Trainingsende: KSC bangt um Stammkraft

In personeller Hinsicht musste sich KSC-Trainer Christian Eichner zuletzt keine größere Sorgen machen, doch dann kam die Einheit am Dienstagnachmittag. In dieser erwischte es einen Spieler, der gerade richtig im Aufwind war.