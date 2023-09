Holt sich der KSC in Fürth den zweiten Auswärtsdreier der Saison? Die BNN begleiten die Partie mit einem Live-Ticker.

Der Karlsruher SC kämpft am Samstagmittag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth um die nächsten Zweitliga-Punkte. Nach sechs Saisonspielen hat die Mannschaft von Trainer Christian Eichner zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto und steht mit acht Zählern im Tabellenmittelfeld.

Letzten beiden Partien zwischen KSC und Greuther Fürth endeten unentschieden

Die Fürther haben ihrerseits mit nur fünf Punkten einen schlechteren Start hingelegt. Offen war bis zuletzt noch die Frage, ob Lars Stindl nach seiner Hand-OP schon so weit ist, um im Ronhof von Beginn an aufzulaufen. Beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte der 35-Jährige gefehlt.

An die jüngsten Auftritte in Fürth dürften die Karlsruher ganz gute Erinnerungen haben. Die vergangenen beiden Begegnungen endeten unentschieden (1:1 und 2:2) und im Juni 2020 sicherten sich die Badener mit einem 2:1-Erfolg am letzten Spieltag den Klassenverbleib.

Anpfiff im Sportpark Ronhof ist am Samstag um 13 Uhr. Tizian Talhof und Marius Bücher halten Sie im Live-Ticker der BNN ab 12.30 Uhr auf dem Laufenden.