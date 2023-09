Franke gegen den Ex-Club

KSC in Fürth: Stindl sitzt wie Beifus im Bus und kommt am Samstag womöglich von der Bank

Das Comeback von Lars Stindl rückt näher. In welcher Form er am Samstag in Fürth auftauchen wird, ist allerdings offen. KSC-Trainer Eichner spricht von drei Varianten.