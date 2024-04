St. Pauli-Fan ist nach Vorfall bei KSC-Spiel gestorben

Auf Twitter teilt der FC St. Pauli mit, dass der Fan, der vor dem KSC-Spiel am vergangenen Samstag zusammengebrochen ist, inzwischen im Krankenhaus gestorben ist.

Der Verein trauert und wünscht allen Angehörigen in dieser unendlich schweren Zeit viel Kraft, heißt es weiter in dem Beitrag.

St. Pauli-Fans hielten sich mit Support zurück

Die Fans des Vereins haben sich bei dem Spiel aufgrund des Vorfalls mit ihrer Unterstützung zurückgehalten.

Wir sind in Gedanken insbesondere auch bei @UltraFCSP2002 (USP), die um ihren guten Freund trauern. You`ll never walk alone! (2/2)#fcsphttps://t.co/wMDcwOiE3P — FC St. Pauli (@fcstpauli) April 12, 2024

Die Fan-Gruppierung „Ultrà Sankt Pauli“ verabschiedet sich am Freitag von ihrem langjährigen Fan mit den Worten. „Ewigen Dank, dass du immer an unserer Seite warst, dass du für viele so ein guter Freund warst, für alles, was du für unsere Gruppe und unseren Verein gegeben hast, für deine unzähligen Bilder, für all die Momente zusammen und für deine Lebensfreude.“