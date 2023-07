Abschied vom KSC: Malik Batmaz setzt seine Fußballkarriere offenbar in der Dritten Fußball-Liga fort.

Malik Batmaz hat das Trainingslager des Karlsruher SC in Österreich verlassen und steht nach Informationen unserer Redaktion unmittelbar vor einer Verpflichtung beim Fußball-Drittligisten Preußen Münster.

Eine Bestätigung des Wechsels stand am Dienstagabend zunächst noch aus. Am Vormittag hatte der 23-Jährige noch die Einheit beim KSC in Neukirchen mitgemacht.

Keine Aussichten auf Spielzeit für Malik Batmaz

Der Vertrag des Mittelstürmers beim badischen Fußball-Zweitligisten endet im kommenden Sommer. Allerdings besitzt der gebürtige Brettener in den Planungen von Cheftrainer Christian Eichner in seinem letzten Vertragsjahr keine guten Aussichten, auf viel Spielzeit zu kommen.

Dazu ist die Konkurrenz mit Lars Stindl, Budu Zivzivadze, Fabian Schleusener, Simone Rapp und Stefano Marino absehbar zu groß. Zudem hat der KSC vor, einen weiteren Angreifer zu verpflichten.

Sechs Torerfolge bei 71 Zweitliga-Einsätzen für den KSC

Sollte also nichts mehr dazwischenkommen, steht fest: Mit Batmaz verlässt ein Hoffnungsträger aus dem eigenen Nachwuchs die Blau-Weißen, der sich in seinen vier Jahren im Profikader der Badener schwertat, den Durchbruch zu landen.

Der Türke, der in der Saison 2019/2020 für ein halbes Jahr an die U23 des VfB Stuttgart ausgeliehen war, absolvierte insgesamt 71 Zweitligapartien für den KSC und kam dabei auf sechs Torerfolge.