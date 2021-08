3. Spieltag

Live-Ticker: Der KSC will seine Siegesserie beim SV Sandhausen fortsetzen

In der aktuellen Saison 2021/22 läuft es bislang gut für den Karlsruher SC. Gegen den SV Sandhausen soll das so bleiben, fordert KSC-Trainer Christian Eichner. Die BNN tickern das Auswärtsspiel am Samstag live.