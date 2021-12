Trainingslager

Abflug nach Spanien wackelte: Positiv getesteter KSC-Profi und einige Verletzte bleiben daheim

Beim Karlsruher SC erörterte die sportliche Leitung mit dem Trainerteam und dem Teamarzt am Donnerstag einen Verzicht auf das Trainingslager in Spanien. Vorerst aber hält der Zweitligist an den Reiseplänen fest. Ein Spieler bleibt wegen eines positiven Corona-Tests daheim. Andere sind wegen Verletzungen nicht dabei.