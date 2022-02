Beim Spiel nicht dabei

Vor Duell mit dem KSC: Goller findet Bremer Vorsichtsmaßnahme „etwas schade“

Benjamin Goller macht den Eindruck, als sei er nie vom Karlsruher SC weg gewesen. Und so fühle er sich auch, versichert er nach den Trainingseinheiten am Dienstag. Gegen Werder Bremen hätte er gerne wieder gezeigt, was er kann. Doch daraus wird nichts.