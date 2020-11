Beim KSC will man wieder verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Michael Bischof soll als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums dieses Vorhaben mit Leben füllen. Dabei helfen ihm die nicht immer schönen Erfahrungen, die er einst in Talentschmieden sammelte.

Michael Bischof sitzt an einem trüben Herbsttag in seinem Büro im Karlsruher Wildpark und macht das, was er am liebsten tut: Er spricht über Fußball. Über Viererkette und Abwehrpressing, über Datenbanken und Videoanalyse, über Scouting und Spielsysteme. Aus dem jungen Mann sprudeln die Worte nur so heraus. Durch den Raum, in dem eine Taktiktafel, ein Mannschaftsfoto und unzählige Porträtbilder hängen, klingt immer mal wieder ein rollendes R, dann wieder ein weiches D anstelle eines harten T.

Die dialektale Färbung täuscht: Der gebürtige Unterfranke ist im Badischen längst heimisch geworden. Und der Karlsruher SC ist nicht ganz unschuldig daran. Seit 1. Juli hat Bischof in dessen Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) die sportliche Leitung inne, nachdem er zuvor bereits an anderen Stellen im Wildpark gewirkt und sich zwischenzeitlich für ein Jahr nach Hoffenheim verabschiedet hatte.