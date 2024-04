Sie wollen das bereits ausverkaufte KSC-Spiel gegen Hertha BSC nicht verpassen? Die BNN verlosen zwei Tickets in ihrem KSC-WhatsApp-Kanal.

Spiel am 21. April

Die Badischen Neuesten Nachrichten sind mit eigenen Kanälen beim Messengerdienst WhatsApp vertreten. Darin veröffentlicht die Redaktion die wichtigsten Infos aus der Region und „Breaking News“.

Was tut sich beim KSC?

Im speziellen BNN-Kanal zum Herzensverein der Region halten wir Sie mit aktueller Berichterstattung, exklusiven Interviews und Hintergrund-Infos zu dem Fußball-Zweitligisten auf dem Laufenden. Diesem Kanal folgen schon mehr als 6.000 Abonnenten. Hier geht es direkt zum KSC-Kanal der BNN.

Gewinnspiel für Abonnenten des KSC-WhatsApp-Kanals der BNN

Unter den Abonnenten ihres KSC-Kanals verlosen die BNN nun zwei Tickets für das ausverkaufte Heimspiel des Karlsruher SC gegen Hertha BSC am Sonntag, dem 21. April, um 13.30 Uhr. So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

Gehen Sie auf den Reiter „Aktuelles“ über oder unter Ihren Chat-Nachrichten (rechts bei Android, links bei Apple).

Gehen Sie bei „Kanäle“ auf das „+“-Symbol und anschließend auf „Kanäle suchen“.

Geben Sie rechts oben in der Suchmaske „BNN“ ein und wählen Sie „BNN | KSC“ aus.

aus. Tippen Sie auf den gewünschten Kanal und anschließend rechts oben auf „Abonnieren“.

Achtung: Damit alles reibungslos klappt, müssen Sie die neueste Version von WhatsApp auf Ihrem Handy haben. Updaten also nicht vergessen.

Am Donnerstag, 18. April 2024, veröffentlichen wir zwischen 9 und 12 Uhr ein Kennwort im KSC-WhatsApp-Kanal der BNN.

Schicken Sie innerhalb von 15 Minuten eine E-Mail an redaktion.gewinnspiel@bnn.de mit folgenden Angaben: Kennwort zum Gewinnspiel, Name und Vorname, Adresse und Telefonnummer.

Unser Tipp: Aktivieren Sie die Glocke im WhatsApp-Kanal, um die Veröffentlichung des Kennworts auf keinen Fall zu verpassen!

Teilnahmebedingungen Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums von 15 Minuten am 18. April 2024 möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro Teilnehmer bzw. Teilnehmerin nimmt nur eine übermittelte Anmeldung an der Verlosung teil. Die Anmeldung mit verschiedenen E-Mail-Adressen und Wegwerf-E-Mail-Adressen ist untersagt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeitende der BNN sowie ihre Familienmitglieder. Nach Ablauf der Teilnahmefrist wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin per Zufallsprinzip ausgewählt und benachrichtigt. ⁠Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 18. Der Gewinn ist nicht übertragbar. ⁠

⁠⁠Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu WhatsApp und wird in keiner Weise von WhatsApp gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So funktionieren die BNN-WhatsApp-Kanäle

Wie unser E-Mail-Newsletter ist auch das Abo dieses Nachrichtenangebots für Sie kostenlos. Die WhatsApp-Channels funktionieren derzeit ähnlich wie ein Blog oder Newsletter: Nur die jeweiligen Account-Inhaber können schreiben.

Als Abonnentin oder Abonnent können Sie mit Emojis auf die Nachrichten reagieren und diese mit Freunden teilen. Andere Nutzer sehen nicht, welchen Kanälen Sie folgen.