Zweite Spitze oder Eins-zu-Eins-Lösung: Wer ersetzt beim KSC Kapitän Gondorf?

Dreimal in Folge hat der KSC zuletzt in der gleichen Startformation um Zweitliga-Punkte gekämpft. Wenn der Tabellenfünfte am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) Eintracht Braunschweig empfängt, wird es zumindest auf einer Position eine Änderung geben.

Kapitän Jérôme Gondorf sitzt eine Gelb-Sperre ab, nachdem er beim 0:0 gegen den FC St. Pauli seine bereits zehnte Verwarnung der Saison kassiert hatte.

„Der Kapitän fehlt uns als Gesamtpaket“, sagt Trainer Christian Eichner, fügt aber gleich hinzu: „Wir müssen in der Lage sein, das zu kompensieren.“ Da ist zum einen die simple Frage, wen Eichner anstelle von Gondorf in die Anfangself beordert, was auch mit der taktischen Ausrichtung für das Duell mit dem Tabellen-15. zu tun hat.