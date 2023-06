Zweiter Neuzugang: KSC verpflichtet Innenverteidiger Beifus

Der Karlsruher SC hat nach der bereits feststehenden Rückkehr von Lars Stindl in den Wildpark den zweiten Zugang für die kommende Saison verkündet. Vom Ligakonkurrenten FC St. Pauli wechselt Innenverteidiger Marcel Beifus nach Karlsruhe.

Der Vertrag des 20-Jährigen bei den Hamburgern läuft in diesem Sommer aus. Damit haben die Karlsruher neben Christoph Kobald, Marcel Franke und dem noch monatelang ausfallenden Daniel O’Shaughnessy einen weiteren Mann fürs Abwehrzentrum im Kader. Ein weiterer Innenverteidiger soll noch kommen.

Ich werde mein Bestes geben und versuchen so viel wie möglich zu spielen. Marcel Beifus, Neuzugang des KSC

„In der Hinrunde gegen den KSC wurde das Trainerteam auf mich aufmerksam. Danach kam der Kontakt zustande. Außerdem hat mir Paul Nebel nur Positives über den KSC erzählt. Ich werde mein Bestes geben und versuchen so viel wie möglich zu spielen“, erklärte Beifus, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde und bereits Spiele für die deutsche U17-, U19- und U20-Nationalmannschaft bestritt.

In der U20 lief er an der Seite von Mittelfeldspieler Paul Nebel auf, der auch künftig für den KSC auf Leihbasis spielen wird.

Eichner: Beifus will Konkurrenzkampf annehmen

„Mit Marcel Beifus haben wir einen Neuzugang in der Innenverteidigung, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung in der Liga bei St. Pauli sammeln konnte. Er hat uns signalisiert, dass er den Konkurrenzkampf auf dieser Position bei uns annehmen möchte“, sagte Cheftrainer Christian Eichner.

Der KSC, der die Runde als Siebter beendet hatte, steigt am 22. Juni in die Vorbereitung ein. Die neue Zweitliga-Saison startet am 28. Juli.