Großer Umbruch im Kader

Vieles ist neu beim Handball-Oberligisten TVS Baden-Baden

Schon seit 2011 spielen die Handballer aus Sandweier, die am Wochenende in die neue Saison starten, in der Oberliga. Unterbrochen nur von zwei jeweils einjährigen Gastspielen in der Dritten Liga.