Gefährliches Spiel

Schattenwirtschaft im Clubhaus: Wenn das Geld für Amateurfußballer im Umschlag kommt

Laut nun veröffentlichten Umfrageergebnissen fließen im deutschen Amateurfußball pro Monat mehr als 100 Millionen Euro in die Taschen der Kicker in den unteren Ligen – nicht immer nur in Form von Scheinen.