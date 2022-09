Fußball-Amateurbereich

Zur Kasse, bitte: Wie Badens Fußballverbände die Strafzahlungen der Vereine verwenden

Die Rechts- und Verfahrensordnung regelt die Strafen für die Fußballvereine im Amateurbereich. Doch was für Bußgelder gibt es überhaupt? Was passiert eigentlich mit dem Geld? Und was sagen betroffene Vereine? Eine Spurensuche - in Süd- und Nordbaden.