Bruchsal gibt Informationen zum geplanten Flüchtlingsheims des Landes

Das Land will in Bruchsal ein Flüchtlingsheim mit 500 Plätzen einrichten. Gegen diese Pläne einer sogenannten EA auf dem Gelände der alten Landesfeuerwehrschule regt sich Kritik.

Die Stadtverwaltung hat dazu nun die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen. Im Internet findet sich seit Neustem eine Zusammenstellung, ein sogenanntes FAQ. Dazu Ina Kunzmann, die Pressesprecherin der Stadt.

Welche Informationen bietet die Stadt Bruchsal auf ihrer Homepage zur geplanten Erstaufnahme-Einrichtung (EA) des Landes an?

Ina Kunzmann

Wir haben dort einen Frage- und Antwort-Katalog eingerichtet, mit vielen Fragen, die jetzt im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtung der EA auf dem Areal der alten Landesfeuerwehrschule aufgetreten sind. Das sind Fragen, die das Land Baden-Württemberg und sein Justizministerium beantwortet hat und Fragen, die direkt die Pläne der Stadt betreffen. Darunter sind Themen wie: „Warum geht die Stadt erst jetzt an die Öffentlichkeit?“, oder auch: „Wann werden die ersten Geflüchteten dort einziehen?“ Der Fragenkatalog soll nach und nach erweitert werden. Per Mail können die Bürger weitere Fragen stellen. Das soll sich lebendig weiter entwickeln. Dazu schicken Sie Ihre Frage einfach an: Buergeranliegen@bruchsal.de.