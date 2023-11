Der Gewerbeverein Pfinztal plant große Veranstaltung

Die Gewerbeschau in Pfinztal findet am Wochenende, 20. und 21. Juli, in Verbindung mit den Gemeindejubiläen beim Bildungszentrum in Berghausen statt. Kontakt zum Gewerbeverein lässt sich aufnehmen über die Homepage www.pfinzal.biz oder per E-Mail an info@gewerbe-pfinztal.de.