Mehr als 27 Jahre war Klaus Demal Stadtoberhaupt von Stutensee, erst Bürgermeister, ab 1998 in der Großen Kreisstadt Oberbürgermeister. 2018 schied er auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Amt, bevor seine letzte, verkürzte Amtszeit vorüber war.

Ehrenamtlich war er zudem an weiteren Stellen im Einsatz: Er war Mitglied im Kreistag des Landkreises Karlsruhe aus. Dort gehörte er der Fraktion der Freien Wähler an. Bei der Kommunalwahl 2019 trat er nicht mehr für den Kreistag an. Und er engagierte sich für die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW). Über 26 Jahre gehörte Klaus Demal den Gremien der Unfallkasse an. Jetzt hat er diese Aufgabe abgegeben.

Das Thema hat mich interessiert, und als Jurist hatte ich die nötigen Kenntnisse. Klaus Demal

ehemaliger OB und Vorstandsmitglied der Unfallkasse

Demal wurde 1997 vom Städtetag Baden-Württemberg als für die Vertreterversammlung der Unfallkassen (damals gab es noch vier) qualifiziert angesehen. „Das Thema hat mich interessiert, und als Jurist hatte ich die nötigen Kenntnisse“, erzählt Demal.

Die Kasse sichert Kommunen ab

Als Oberhaupt einer Landkreiskommune waren ihm auch Haushaltsthemen vertraut – und die Unfallkasse berief ihn 1999 in den Vorstand. 2001 wurde er alternierender Vorsitzender des Vorstands, der sich mit der Kollegin von der Versichertenseite abwechselte. Als er 2017 wieder in die Vertreterversammlung wechselte, wurde er dort sofort zum alternierenden Vorsitzenden gewählt.

Je besser wir gearbeitet haben, umso weniger mussten die Kommunen als Kostenträger gefordert werden. Klaus Demal

ehemaliger OB und Vorstandsmitglied der Unfallkasse

In Demals Amtszeit fiel der Zusammenschluss zur neuen Unfallkasse Baden-Württemberg, den er an verantwortlicher Stelle pragmatisch und weitestgehend geräuschlos begleitet und damit die UKBW zu einem leistungsfähigen Unfallversicherungsträger auf kommunaler und Landesebene weiterentwickelt habe, heißt es in der Würdigung seiner Arbeit.

Unfallkasse Baden-Württemberg Die Aufgaben: Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) ist mit mehr als vier Millionen Versicherten einer der größten Unfallversicherungsträger in Deutschland, erläutert Klaus Demal, ehemals Oberbürgermeister in Stutensee. Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, Schul- und Kita-Kinder, Studierende, Feuerwehrleute, pflegende Angehörige und viele mehr seien bei der Arbeit und auf den Wegen von zuhause zur Arbeit sowie von der Arbeit nach Hause versichert: „Einen Beitrag müssen sie dafür nicht leisten“, sagt Demal. Das Geld, das die UKBW brauche, um bei Unfällen Hilfe zu leisten, trügen die Kommunen und das Land. Die Geschichte: Die UKBW entstand 2003 aus dem Zusammenschluss von ehemals vier Unfallversicherungsträgern. Aktuell beträgt der Jahreshaushalt der Unfallkasse etwa 250 Millionen Euro. Die Versicherung beschäftigt rund 430 Mitarbeitende, informiert Demal. Sechs Arbeitssitzungen im Jahr werden einberufen. Die UKBW hat ihren Sitz in Stuttgart und Karlsruhe. Sobald das neue Landratsamt bezugsfertig ist, wird der Versicherungsträger mit seiner UKBW-Akademie in das neue Gebäude einziehen, das momentan gerade mal am Beginn der Planungen steht.

Sein Ziel sei es immer gewesen, berichtete er, professionell zu arbeiten: „Je besser wir gearbeitet haben, umso weniger mussten die Kommunen als Kostenträger gefordert werden.“

Nun also hat Klaus Demal sich aus dieser Verantwortung verabschiedet: 26 Jahre war er bei der Unfallkasse tätig, 16 Jahre davon stand er in einer herausragenden Position im Vorstand.

Prävention, eine wesentliche Aufgabe der Unfallkasse, hat er immer mit Herzblut betrieben. Nicht nur bei der Kasse, sondern auch mit Möglichkeiten, die sich ihm für „sein“ Stutensee boten. Er freue sich über die Erfolge, die es hier gab, und er sei dankbar, dass er im Kollegium durch gut organisierte Abläufe die große Organisation Unfallkasse mit wenigen Sitzungen im Jahr habe weiterentwickeln können.

Bei Demals Verabschiedung wurde herausgestellt, dass er „die Unfallkasse zu einem modernen und dienstleistungsorientierten Unfallversicherungsträger weiterentwickelt und maßgeblich mitgeprägt“ habe. Für die Anerkennung bedankte sich Klaus Demal, auch im Namen des ehemaligen Landrats Klaus Pavel, der gleichfalls nach 26 Jahren ausschied.