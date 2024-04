In knapp zwei Monaten beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Wie Ticket-Besitzer bei Bahn-Buchungen profitieren und wann es noch mal EM-Karten gibt.

In zwei Monaten rollt in Deutschland bereits der EM-Ball. Wer glücklicher Besitzer von Tickets für das Fußball-Großereignis (14. Juni bis 14. Juli) ist, der reist auch günstiger mit der Bahn. Die Deutsche Bahn, die direkt nach Abpfiff der EM die monatelange Generalsanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt startet, bietet zur Europameisterschaft ein spezielles „EURO 2024“-Ticket an.

Die Fahrkarte der Deutschen Bahn für Fußballfans kostet pro Strecke zu einem Spielort in der zweiten Klasse 29,90 Euro. Gespielt wird bei der Fußball-EM in Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen und Leipzig.

Wie man das EM-Ticket der Bahn bucht, was es zu beachten gilt und wo Fans noch Tickets für EM-Spiele bekommen können:

Wo gibt es das DB-Ticket „EURO 2024“ und wie buche ich das?

Am einfachsten kann die Karte online unter bahn.de gebucht werden. Wenn man eine Verbindung auswählt, erscheint bei der Angebotsauswahl auch das Sonderticket „EURO 2024“ auf. Die Einzel-Fahrt kostet 29,90 Euro. Das Aktionsangebot gilt vom 12. Juni bis 16. Juli.

Was muss ich beachten?

Der Zielort muss einer der zehn Spielorte der Fußball-EM sein. Und das Angebot gilt nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte zu einem Spiel. Pro EM-Eintrittskarte kann ein EURO-Ticket der Bahn (Hin- und Rückfahrt) gekauft werden.

Ist das EM-Ticket immer die günstigste Variante?

Das Sonderticket der Bahn zur Fußball-EM muss nicht zwingend die günstigste Möglichkeit sein. Je nach Verbindung und Reisetag kann der Super-Sparpreis noch günstiger sein. Das dürfte in diesem Zeitraum aber eher selten der Fall sein. Zum Vergleich: Eine einfache Fahrt von Karlsruhe nach Frankfurt (Flexpreis, ohne BahnCard) kostet zum Beispiel bis zu 49,60 Euro.

Sonder-Ticket der Bahn für EM-Fans ist kontingentiert

Kann ich es das Ticket für jede Verbindung buchen?

Prinzipiell wird das Ticket für die Fußball-EM für alle relevanten Verbindungen angeboten, allerdings kontingentiert. „Es kann also sein, dass für bestimmte Uhrzeiten und Züge kein ‘DB Ticket Euro 2024’ mehr verfügbar ist“, stellt die Bahn fest.

Kann ich das Ticket stornieren?

Nein, das Sonderangebot ist – wie zum Beispiel der Super-Sparpreis auch – nicht erstattbar.

Bekomme ich mit einer BahnCard zusätzlich Rabatt?

Nein. Einen zusätzlichen Rabatt auf das Euro-Ticket gibt es nicht.

Was muss ich zudem beachten?

Außer der Eintrittskarte für das Spiel muss bei der Fahrkartenkontrolle auch der Fan-Pass vorgezeigt werden.

Anfang Mai gibt es letzte Chance auf EM-Tickets

Und, noch eine ganz andere Ticket-Frage: Wo kann ich jetzt noch Eintrittskarten für die Fußball-EM bekommen?