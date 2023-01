Abfahrt Karlsruhe: Ohne Umstieg in die Metropolen Europas

Der Januar bietet Zeit für Reiseplanung, gerade in einem Jahr mit vielen Brückentagen. In welche Metropolen kommt man von Karlsruhe aus - ohne umsteigen?

Dieses Jahr lohnt sich wieder für Arbeitnehmer: Bis auf den Neujahrstag, der auf einen Sonntag fiel, sind alle Feiertage in Baden-Württemberg Wochentage. Potenzielle Brückentage gibt es drei – nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam (Donnerstage) und vor dem Tag der Deutschen Einheit (Dienstag).

Da bleibt viel Zeit, zu verreisen. Kurztrips sind besonders beliebt. Doch oft steht man deshalb mit dem Auto im Stau oder zahlt das Doppelte für einen Flug. Reisen mit Bus und Bahn sind eine klimafreundliche Alternative und eventuell auch günstiger, wenn man rechtzeitig bucht. Von Karlsruhe gibt es zahlreiche Direktverbindungen, die Reisende an attraktive Ziele in Europa bringen.

Kurz nach 13 Uhr. Ein junges Pärchen mit Baby steigt aus dem ICE, der gerade aus Paris kommt. „Wir sind Bahn gefahren, weil es mit Kind deutlich entspannter und vor allem schneller ist“, erzählt er. Beide möchten lieber anonym bleiben, aber von ihrer Bahnfahrt erzählen sie gerne.

Die Fahrt war super. Bahnreisender

Drei Tage waren sie in Paris. Mit dem Auto hätte sich dieser Kurztrip nicht gelohnt. „Die Fahrt war super, die Bahn pünktlich, wir hatten Plätze reserviert und die zweieinhalb Stunden gingen wie im Flug vorbei“, erzählen die zwei begeistert. Zwischendurch mal ins Bistro, eine Doku auf dem Tablet geschaut und schon seien sie da gewesen. Und das zu einem moderaten Preis von 140 Euro pro Person.

Die Fahrt nach Paris ist ein echter Klassiker. Mit einer Fahrzeit von zwei Stunden und 32 Minuten ist man von Karlsruhe aus schneller in der rund 550 Kilometer entfernten französischen Hauptstadt als im nur 300 Kilometer entlegenen München (2:51 Stunden).

Schnell ist man jedoch ohne Umstieg auch – eine Auswahl – in Amsterdam (4:59 Stunden), Hamburg (4:45 Stunden), Berlin (5:23 Stunden) und Zürich (2:49 Stunden). Wer etwas mehr Zeit investiert, kommt direkt nach Mailand (6:39 Stunden) oder Sylt (9:54 Stunden).

Nachtzüge waren lange Zeit außer Mode. Doch mittlerweile erlebt diese Art des Reisens ein Revival. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bauen seit 2016 ihr Nachtzugangebot mit dem „Nightjet“ auch in Deutschland aus. Insgesamt bieten die ÖBB 20 eigene „Nightjet“-Linien an.

In Karlsruhe machen die „Nightjet“-Verbindungen Hamburg–Zürich, Berlin–Zürich, Zürich–Amsterdam, Zürich–Prag und Wien–Paris Halt. Dies ermöglicht Fahrten nach Dresden (7:58 Stunden, wobei hier eine Fahrt mit Umstieg schneller ist), nach Prag (10:31 Stunden) und dreimal in der Woche um 2:15 Uhr nach Wien (7:58 Stunden).

Von Karlsruhe aus starten mehrere Fernbus-Anbieter

Im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor Corona, hatte die ÖBB 1,5 Millionen Fahrgäste in ihren Nachtzügen. „Während das Jahr 2022 noch schwach begann, erleben wir seit dem Frühjahr 2022 gerade einen Boom bei der Nachfrage“, erklärt ein ÖBB-Sprecher auf BNN-Anfrage.

Die Züge seien sehr oft ausgebucht, die Auslastung im Schlafwagen am höchsten. Daher habe die ÖBB neue Züge bestellt, mit deutlich mehr Schlafwagenplätzen. „Bis 2026 planen wir mit bis zu drei Millionen Fahrgästen in unseren Nachtzügen“, sagt er.

Auch Fernbus-Anbieter starten von Karlsruhe aus in alle Richtungen: Flixbus und Eurolines zählen zu den größten. Sie werben mit einem stetig wachsenden Streckennetz und einer umweltfreundlichen und günstigen Art des Reisens. Von Aachen bis nach Zywiec in Polen soll man von Karlsruhe aus mit dem Bus reisen können.

Für viele Strecken, für die der Zug keine Option ist, sind die Fernbusse tatsächlich eine Alternative. So kommt man mit Flixbus in 17:20 Stunden nach Rom oder in 9:01 Stunden in die slowenische Hauptstadt Ljubljana. Eurolines bietet eine Direktverbindung nach Budapest (14:55 Stunden) an und für alle mit richtig viel Sitzfleisch Istanbul in einem Tag, 13 Stunden und 50 Minuten.

So gut die Verbindungen in die Metropolen Europas sind, umso schwieriger haben es Reisende, die ihren Urlaub in der Heimat oder Natur verbringen möchten.

Wer beispielsweise mit seiner Familie ins Allgäu fahren möchte, muss eine ganz schöne Tortur auf sich nehmen. Von Karlsruhe nach Oberstdorf wird die schnellste Verbindungen mit 3:45 Stunden angegeben – mit Umstiegen in Stuttgart und Ulm.