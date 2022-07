Wenn es um den Kauf oder die Reparatur eines Fahrrades beziehungsweise E-Bikes geht, so zählt die Firma Eicker Bikes aus Karlsruhe zu einer der renommiertesten Adressen in der Region.

Im Jahr 1976 von Zweiradmechanikermeister Gerald Eicker in der Durmersheimer Straße 45 im Stadtteil Grünwinkel als Zweirad Eicker aus der Taufe gehoben, hat sich das Familienunternehmen im Laufe der Zeit von einer Verkaufsstelle für Fahrräder und Mofas zu einem über 30 Mitarbeiter zählenden Betrieb entwickelt, dem ein erstklassiger Ruf vorauseilt.

Wir halten derzeit rund 1.500 Fahrräder für unsere Kunden bereit. Tobias Eicker, geschäftsführender Gesellschafter

An der Spitze von Eicker Bikes stehen seit Anfang 2020 die Geschwister Diana Eicker, Veronika Eicker und Tobias Eicker als geschäftsführende Gesellschafter. Ihr Vater Gerald hat sich mittlerweile zwar aus dem administrativen Geschäft zurückgezogen, dennoch schaut er hin und wieder an einer der beiden Filialen in der Neureuter Straße und Pulverhausstraße vorbei.

„Unser Angebotsportfolio ist breit gefächert und reicht von Kinder- und Jugendrädern über City- und Urban-Bikes, Mountainbikes, Gravelbikes, Falt- und Kompakträder sowie Trekking- und Cross-Bikes bis hin zu Transport- und Spezialrädern“, berichtet Tobias Eicker, der selbst leidenschaftlicher Mountainbiker und gefragter TV-Fahrradexperte („ARD-Buffet“ und „Kaffee oder Tee“) ist.

Kinderrad-Sortiment soll ab Herbst um das Fabrikat Woom ergänzt werden

Wie Tobias Eicker verrät, hält der Zweiradspezialist derzeit rund 1.500 Räder für seine Kunden bereit. Darunter renommierte Marken wie beispielsweise Bulls, Hercules, HNF Nicolai, Orbea, Kettler, Kona, KTM, Pegasus oder Puky. Ab Herbst soll das hochwertige Kinderrad-Sortiment um das Fabrikat Woom ergänzt werden.

„Dass wir unseren Kunden trotz der momentan recht schwierigen Situation auf dem Zweiradmarkt ein derart großes Produktsortiment anbieten können, ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass wir dem Verbund der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) angehören“, erklärt Tobias Eicker.

Die ZEG ist das größte europäische Netzwerk von unabhängigen Fahrrad-Fachhändlern und vertreibt seine Eigenmarken Bulls und Pegasus in Deutschland über Händler vor Ort zu bestmöglichen Preisen dank eines großen Einkaufsvolumens. Diesen Preisvorteil geben die Verantwortlichen von Eicker Bikes wiederum an ihre Kunden weiter.

Wie Tobias Eicker erläutert sind Lastenräder sowohl für Familien als auch für Gewerbetreibende seit geraumer Zeit ein sehr großes Thema. Auch in diesem Segment wartet Eicker Bikes mit einer umfassenden Auswahl auf. „In diesem Bereich planen wir in absehbarer Zeit ein Sharing-Konzept anzubieten“, gewährt Tobias Eicker einen Blick in die nahe Zukunft.

Für jeden Kunden den perfekten Sattel dank Sitzknochenvermessung

Wer plant, bei Eicker Bikes ein Fahrrad oder E-Bike zu erwerben, darf sich einer ausführlichen und individuellen Beratung durch das hervorragend geschulte Fachpersonal sicher sein. „Probefahrten gehören bei uns zum Standard“, sagt Tobias Eicker, der in diesem Zusammenhang auch auf die kostenfreie Sitzknochenvermessung hinweist: „So finden wir für jeden Kunden garantiert den perfekten Sattel.“

Grundsätzlich ist es den Verantwortlichen wichtig, ihre Kunden ganzheitlich abzuholen und ihnen das Fahrradfahren schmackhaft zu machen. Hier setzt Eicker Bikes schon bei den Jüngsten an. „Seit Anfang dieses Jahres sind wir Kooperationspartner der Kinderbetreuungseinrichtung Pro-Liberis. Beispielsweise zeigen wir ihnen, wie man Schläuche repariert oder wir führen sie durch unsere zertifizierte und hoch moderne Qualitätswerkstatt“, berichtet Tobias Eicker.

Abgerundet wird der perfekte Service im Hause Eicker Bikes durch ein unglaublich breit gefächertes Angebot an Zubehör jeglicher Art. Dieses reicht von verschiedenen Schlössern und Pumpen über Reinigungs- und Pflegeprodukte bis hin zu Fahrradkörben, -Computern und -Taschen.

Spezialisiert hat sich das Familienunternehmen auf Bike-Leasing. Das Angebot bietet Arbeitnehmern die attraktive Möglichkeit, ihr Traumrad ganz einfach zu leasen. Durch die Verrechnung mit dem Bruttolohn lassen sich so leicht über 40 Prozent im Vergleich zum Neuradkauf sparen.