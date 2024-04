Melvin Jostmann ist der Dauerbrenner im Kader der PS Karlsruhe Lions. Ein kurzer Blick in die Statistik unterstreicht das. Noch kein einziges der bisher 34 Pflichtspiele des Basketball-Zweitligisten hat der 23-Jährige in dieser Saison verpasst.

Und das könnte auch in der kommenden Saison so weitergehen: Wie die Lions verkündeten, haben der Verein und Jostmann den Vertrag für die nächste Saison verlängert.

Für Lions-Profi Jostmann war die Entscheidung „relativ schnell klar“

Die Entscheidung für Karlsruhe hatte Jostmann nach eigener Aussage bereits vor einigen Wochen gefällt. Lange überlegen musste das 2,01 Meter große Kraftpaket nicht: „Das war relativ schnell klar“, sagt Jostmann und berichtet von „guten Gesprächen“ mit den Lions-Verantwortlichen.

„Für sein noch junges Alter ist Melvin ein äußerst konstanter Basketballer, der auf dem Court zwar immer alles gibt, aber auch über ein gutes Maß Abgeklärtheit verfügt“, wird Danijel Ljubic, der Sportliche Leiter der Lions, in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Jostmann freut sich über Vertrauen der Lions-Verantwortlichen

Jostmann, nicht nur ein Musterbeispiel an Konstanz, sondern auch an Einsatzwillen, freut sich über „das Vertrauen des ganzen Vereins“. Er sei „sehr glücklich“ in Karlsruhe. Trotz einer turbulenten Saison mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen.

Der gebürtige Paderborner war vor der Saison von den Bayer Giants Leverkusen nach Karlsruhe gewechselt und gleich ein wichtiger Teil der Deutsch-Rotation. 8,5 Punkte und 4,8 Rebounds hat er seither im Schnitt pro Spiel beigesteuert.

Jostmann ist neben Kapitän Julian Albus und Top-Scorer O’Showen Williams bereits die dritte Säule, auf die die Lions auch in der kommenden Saison bauen können.

Doch zunächst stehen für Lions die Play-offs der Pro A an. Gegen wen das „Karlsrudel“ in der nächsten Woche ran muss, entscheidet sich an diesem Samstag am letzten Hauptrunden-Spieltag. Die Partie der Lions in Koblenz ist im Livestream bei den BNN zu sehen.