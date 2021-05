Familie Finkbeiner lebt in Saudi-Arabien in ihrer eigenen kleinen Stadt. Rund 7.000 Menschen sind auf dem Campus der King Abdullah Universität in Thuwal zu Hause. Die Ortschaft Thuwal liegt rund 80 Kilometer nördlich der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer. Vater Thomas, ein gebürtiger Karlsruher, arbeitet an der Universität als Professor unter anderem in den Bereichen Erdöl und Erdgas an Gesteinsverhalten im Untergrund.

„Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Finkbeiner. Gemeinsam mit seiner Frau Myraida und den vier Kindern Fabian, Pablo, Isabela und Katerina zieht es den 54-Jährigen im Jahr 2016 ans Rote Meer.

Seiner Heimat Karlsruhe hat er zu diesem Zeitpunkt längst den Rücken gekehrt. Nach einem Studium der Geophysik in der Fächerstadt geht er zunächst in die USA. Nach Stationen in Mainz, Dubai und Wien landen die Finkbeiners schließlich in Saudi-Arabien. „Das Leben ist hier natürlich ganz anders“, sagt Finkbeiner, der in der Waldstadt aufgewachsen ist.