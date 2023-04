Baden Volleys krönen sich in Freiburg erneut zum Meister

Die Baden Volleys des SSC Karlsruhe haben sich zum zweiten Mal in Folge den Titel in der Zweiten Volleyball-Bundesliga-Süd gesichert. Am späten Samstagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Bonelli im Topspiel bei der FT Freiburg mit einer wahrhaft meisterlichen Leistung verdient mit 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) und ist so am letzten Spieltag von den Südbadenern nicht mehr abzufangen.

Nach nicht einmal zwei Stunden verwandelte Kapitän Jens Sandmeier den dritten Matchball der Karlsruher, umjubelt von den rund 100 mitgereisten Fans. Die sahen eine starke und sehr souveräne Leistung ihrer Mannschaft, die verdient Sieg und Titel einheimste.

Den ersten wichtigen Schritt hatten die Karlsruher vor Ostern beim Heimsieg über Verfolger ASV Dachau gemacht, nun wurde auch der letzte und hartnäckigste Titelrivale klar in die Schranken gewiesen.

Aufstieg in die Erste Liga stand bereits fest

Damit setzen die Volleys auch das I-Tüpfelchen auf ihre vorerst letzte Zweitliga-Saison – künftig wird in Karlsruhe erstklassig gebaggert und geschmettert. Schon vor gut einen Monat hatte der Dachverein SSC grünes Licht für die Erstliga-Pläne der Volleys gegeben. Der Aufstieg in die Erste Bundesliga stand damit unabhängig vom sportlichen Ausgang schon fest.

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hatte die Lizenzhürden gesenkt, da das Oberhaus mit nur noch acht Teams vor sich hin darbt. Die FT Freiburg und der ASV Dachau gelten aus der Süd-Staffel der Zweiten Liga als weitere Interessenten für einen Aufstieg.

Meisterliche Abschieds-Sause zuhause gegen Dresden

In der mit dem Heimspiel gegen Dresden am 22. April (19 Uhr) zu Ende gehenden Saison haben sich die Baden Volleys erneut als das beste Team erwiesen. 19 Siege bei nur vier Niederlagen stehen vor der nun anstehenden Heim-Meistersause gegen Dresden, die auch zum Abschied aus der OHG-Sporthalle wird, für die Mannschaft um Kapitän Jens Sandmeier zu Buche. Und damit nur eine Niederlage mehr als im Vorjahr, als erstmals die Meisterschaft nach Karlsruhe geholt werden konnte.

Damals war den Volleys schon Wochen vor Saisonende der Titel so gut wie sicher, so souverän thronte der Tabellenführer vor der Konkurrenz. Mit einem entsprechend großem Vorsprung vor dem TSV Mimmenhausen und Freiburg kamen die Volleys in der Vorsaison dann auch ins Ziel.

Die Breisgauer erwiesen sich in dieser Runde als deutlich stärkerer Kontrahent, hinzu kam der frech aufspielende Aufsteiger ASV Dachau. Speziell in den entscheidenden Partien zeigten die Volleys, die 2007 in die Zweite Liga aufgestiegen waren, aber ihre Klasse.