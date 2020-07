Kurzkritik: Henning Wehland

Barfuss an der Bar

"Kneipen und Bars sind mehr oder weniger mein Leben", sagt Henning Wehland. So lag der Albumtitel "Der Letzte an der Bar" nahe. Praktisch, dass er auf der Tour eine Bar auf der Bühne dabei hat und sich überall daheim fühlt. Bei "Tanz um dein Leben" mit LaBrassBanda war das so. Der Hügel tanzte und sang mit.