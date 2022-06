Beim B2Run im Karlsruher Schlossgarten geben 6.400 Läufer alles

Beim Firmenlauf B2Run Karlsruhe geht es um Teamgeist. Rund 6.400 Läuferinnen und Läufer haben die fünf Kilometer lange Strecke durch den Schlossgarten und rund um den Schlossgartensee am Dienstag in Angriff genommen.

„Wir haben echte Sportler dabei und Sonntagsläufer“, sagt Patricia Hirsch über ihre Laufgruppe, die sie für den Karlsruher B2Run-Firmenlauf zusammengestellt hat. Ihre 70 Kollegen sind in knallgrünen Firmentrikots gekommen, das Karlsruher Software-Unternehmen, für das die 44-Jährige arbeitet, macht die die Software für die Straßenbahnen der Fächerstadt.

Tanzmusik wabert über die Wiese hinter dem Schloss, wo sich die Teams – darunter auch Läufer der Badischen Neuesten Nachrichten – für den fünf Kilometer langen Lauf zusammenfinden, die meisten haben ein Pavillon gemietet, in dem sie sich treffen können. Nicht alle Gruppen sind so groß wie die von Hirschs Software-Firma.

Ein Betonbau-Unternehmen aus Waghäusel ist nur mit 15 Läuferinnen und Läufern dabei. Betonbauer Hussein Noreddine ist sich nicht sicher, wie er den Lauf überstehen wird, ist aber trotzdem guter Laune: „Mein Firma ist hier schon so lange dabei und das ist das erste Mal, dass ich mitmache“, sagt der 34jährige ehemalige Fußballer vom TSV Wiesental.

Highlight des B2Run ist der Streckenverlauf

6.400 Läuferinnen und Läufer aus 310 Unternehmen hatten sich für den B2Run in Karlsruhe angemeldet angemeldet. Damit ist man noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Zuletzt waren da 9.200 am Start.

Aber man gehört wieder zu den teilnehmerstärksten Läufen der Fächerstadt. Neben den schnellsten Läufern, Chefs und Azubis werden auch die fittesten Firmenteams, sortiert nach Unternehmensgröße, geehrt.

Highlight des B2Run ist in Karlsruhe sicherlich der Streckenverlauf, obwohl er nur fünf Kilometer lang ist: Nach dem Start östlich des Schloss’ auf der Richard-Willstätter-Allee passiert der Lauf die schönsten Ecken vom Schlossgarten und den angrenzenden Hardtwald. Über den Ahaweg und die Grabener Allee verläuft die Strecke hin zum Adenauerring.

Der wird aber schon nach wenigen hundert Metern wieder verlassen, um über die Eggensteiner Allee zur Kurzen Allee zu kommen, wo die Helfer schon an der Verpflegungsstelle warten. In Schlangenlinien geht es dann durch den Schlossgarten zum großen Finale direkt auf dem Schlossvorplatz.

Beim Karlsruher Firmenlauf geht es um Spaß und ein schönes Erlebnis

Vorne gestartet und schnell im Ziel ist Christian Muth. Der 34-jährige Bankangestellte hat sich aus einem Spitzenduo rechtzeitig verabschiedet, um als Erster ins Ziel vor dem Schloss zu kommen. „Ich hatte zum Schluss einfach mehr Luft“, freut er sich. „.Durch den Park zu laufen, hat echt viel Spaß gemacht!“

Als erste Frau im Ziel ist die 20-jährige Celine Kistner, die als Werkstudentin für ihre Medizintechnik-Firma am Start war und kurz hinter Muth ins Ziel kommt.

Ob Kistner und Muth auch die endgültigen Gesamt-Sieger des B2Run 2022 in Karlsruhe ist, lässt sich bis Redaktionsschluss nicht sagen. Auch weit hinten gestartete Teilnehmer, die zum Teil erst ein halbe Stunde nach dem ersten Startblock loslaufen, können noch ganz vor in der Ergebnisliste landen, dank der Echtzeitmessung mittels der Transponder, der an der Startnummer befestigt ist. Aber ums Gewinnen geht es beim B2Run sowieso nicht. Sondern darum, Spaß zu haben und mit dem Kollegen aus dem Büro ein schönes Erlebnis zu teilen.