Das muss man über den Karlsruher B2Run wissen

Am Donnerstag, 15. Juni, findet am Abend im Karlsruher Schlossgarten der B2Run-Firmenlauf statt. Mehrere Tausend Läufer sind dabei am Start. Sie absolvieren eine 5,4 Kilometer lange Strecke. Genauso wichtig sind allerdings die geschäftlichen Kontakte, die man vor, während und nach dem Lauf knüpfen kann. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.