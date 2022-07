Beim KVV gibt es ab August auch Tageskarten zum Selbstentwerten

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bietet seinen Fahrgästen ab dem 1. August mit der Einführung von Tageskarten zum Selbstentwerten ein zusätzliches Ticket-Angebot. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor.

Die KVV-Geschäftsleitung hatte die Planungen für die Einführung dieses weiteren Fahrkarten-Produkts demnach zuvor dem KVV-Aufsichtsrat vorgestellt.

Nachdem vom KVV bereits seit dem 15. Juni Einzelfahrkarten zum Selbstentwerten vertrieben werden, wird dieses Sortiment nun um diese Tageskarte ergänzt und so in dem Segment der Fahrkarten zum Selbstausfüllen eine bisher noch bestehende Lücke geschlossen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Tageskarte zum Selbstentwerten biete einzelnen Fahrgastgruppen mehr Flexibilität. Sie könnten wie schon bei der Einzelkarte zum Selbstentwerten auch dieses Ticket auf Vorrat kaufen.

Verkauf der neuen Tageskarten zum Selbstentwerten beim KVV analog zu Einzelfahrscheinen

Die neuen Tageskarten zum Selbstentwerten sind in den Kundenzentren und KVV-Verkaufsstellen in der Region zu erwerben oder können per Post bestellt werden. In den Kundenzentren und Verkaufsstellen werden die Tickets an den dort verfügbaren Automaten direkt ausgedruckt.

Dies biete den Vorteil, dass diese Tageskarten nicht in großer Zahl vorab bei einer externen Druckerei geordert und gedruckt sowie anschließend eingelagert werden müssen, betont der KVV. Hierdurch lasse sich ein hoher finanzieller Zusatzaufwand gezielt vermeiden und das Ticket könne ressourcenschonender und nachhaltiger produziert werden.

Im Zuge der Einführung der Tageskarten zum Selbstentwerten in einem kleineren Format werden auch die Einzelfahrkarten zum Selbstentwerten künftig im kleineren Format verkauft, heißt es abschließend.