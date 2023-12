Änderungen in der Gastro

Neue Wege für die Künstlerkneipe und die Appenmühle in Daxlanden

Neues aus der Gastroszene: Nach dem Tod des Kochs hat sich die Künstlerkneipe in Daxlanden neu aufgestellt. Und die Appenmühle in Daxlanden hat neue Pächter: Die Inhaber des „Dicken Onkel“ in Ettlingen übernehmen das Ausflugsziel an der Alb.