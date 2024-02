Ein Krieg – zwei Perspektive

Bilck in das Kriegstagebuch der Karlsruher Illustratorin Nora Krug

Nora Krug wurde 1977 in Karlsruhe geboren. Sie lebt in New York und gilt als eine der bedeutendsten Illustratorinnen. Für ihr neuestes Werk hat sie eine ukrainische Journalistin und einen russischen Künstler ein Jahr lang begleitet. „Im Krieg“ heißt das gezeichnete Tagebuch, das jetzt auch auf Deutsch erscheint.