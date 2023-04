Manche Bundesländer veröffentlichen die Standorte ihrer mobilen Kontrollen. Baden-Württemberg gehört nicht dazu. Von Seiten des Innenministeriums könne man dazu keine Aussage treffen, heißt es aus Stuttgart. „Die Auswahl der Kontrollörtlichkeiten erfolgt durch die jeweiligen Dienststellen selbstständig“, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage.

Auch bei den Polizeipräsidien vor Ort will man die Kontrollstellen im Detail nicht verraten. Bei der für den Stadt- und den Landkreis Karlsruhe zuständigen Verkehrspolizei Karlsruhe ist die Einsatzvorplanung nach Angaben eines Sprechers, „noch in den letzten Zügen“. Es hieß: „Wir entscheiden das relativ spontan.“

In Karlsruhe, Baden-Baden und vielen anderen Städten und Gemeinden im Land beteiligt sich auch die kommunale Verkehrsüberwachung am Blitzermarathon. „Alle uns zur Verfügung stehenden sieben Messfahrzeuge sind, soweit personell möglich, weitestgehend parallel und in mehreren Schichten voll im Einsatz“, ist von Seiten der Stadt Karlsruhe zu erfahren. Im Südwesten sind schon die ganze Woche und auch am Freitag zwei mobile Messanlagen, so genannte Enforcement Trailer, im Einsatz.